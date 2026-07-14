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14 июля 2026 в 11:09

Екатеринбуржец ограбил VIP-клиента на миллионы

Лжеинвестора с Урала обвиняют в хищении у бизнесмена свыше 23 млн рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Екатеринбуржец обвиняется в краже более 23 млн рублей, а также причинении ущерба в размере 76,6 млн рублей предпринимателю, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области на платформе МАКС. Злоумышленник убедил бизнесмена сделать его своим брокером.

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в хищении свыше 23 млн рублей и причинении имущественного ущерба на сумму свыше 76,6 млн рублей, — сказано в сообщении.

Следствие полагает, что бывший сотрудник банка уговорил индивидуального предпринимателя открыть счета на зарубежных биржах — якобы чтобы выступать в роли его брокера. При этом обвиняемый получил полный доступ к личным кабинетам бизнесмена на электронных торговых площадках.

В период с сентября 2022 года по июль 2023 года он перевел на свои криптокошельки свыше 23 миллионов рублей, а из‑за его операций на бирже предприниматель понес ущерб примерно в 76,6 миллиона рублей. Уголовное дело уже направлено в суд.

Ранее адвокат рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) сообщил, что у него списали более 100 тыс. рублей в счет несуществующего долга. Отмечается, что это может быть очередная мошенническая схема из-за слитых данных мужчины.

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