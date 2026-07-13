Популярный рэпер потерял круглую сумму из-за мошенников

У рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) списали более 100 тыс. рублей в счет несуществующего долга, сообщил РЕН ТВ адвокат исполнителя. По словам собеседника телеканала, это может быть очередная мошенническая схема из-за слитых данных мужчины.

Рэперу пришло уведомление из банка о списании денежных средств по несуществующему адресу места жительства. Операцию провел некий Волков, у которого оказались слитые паспортные данные исполнителя. По словам самого Ганвеста, он не знает этого человека и никогда не брал у него в долг.

Адвокат музыканта считает, что это была мошенническая схема, а Волков — подставное лицо. По словам правозащитника, в дальнейшем он мог получить доступ к данным и составить поддельный договор для хищения средств.

Ранее мошенники, обманувшие Миноброны России, не смогли обжаловать приговор и остались должны 370 млн рублей. Причиной стала поставка в военное ведомство китайского оборудования вместо отечественного.

До этого стало известно, что в России появилась новая мошенническая схема: на почты невест приходят письма с уведомлением об отмене регистрации брака, внешне копирующие официальные сообщения портала «Госуслуги». Несколько таких случаев зафиксировано во Владивостоке — аферисты используют точные данные о времени и месте церемонии, чтобы усыпить бдительность жертв.