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12 июля 2026 в 19:10

Обманувшие Минобороны мошенники не смогли обжаловать приговор

Мособлсуд оставил в силе взыскание 370 млн рублей с мошенников в пользу МО РФ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Мособлсуд подтвердил законность взыскания почти 370 млн рублей в пользу Министерства обороны РФ с 10 фигурантов уголовного дела о мошенничестве, сообщает «Коммерсант». Осужденные поставляли в военное ведомство китайские USB-носители и ноутбуки, выдавая их за продукцию отечественного производства.

Апелляционная инстанция оставила без изменений решение Красногорского городского суда о возмещении свыше 367 млн рублей по гражданскому иску Минобороны. Постановление вынесено 25 мая и опубликовано на этой неделе.

Ранее стало известно, что сотрудникам управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны грозят тюремные сроки от 10 до 12 лет по нескольким статьям Уголовного кодекса. Их обвиняют в нанесении ущерба государству на сумму 299 млн рублей.

Кроме того, в СК России сообщили о заключении под стражу начальника жилищно-коммунальной службы № 5 Минобороны Андрея Ртищева. По данным ведомства, из-за ненадлежащего содержания систем теплоснабжения и водопровода жители военного городка в поселке Октябрьский Волгоградской области остались без нормального отопления.

Общество
Минобороны РФ
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суды
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