Мошенники «напали» на российских невест с новой схемой Мошенники пугают невест отменой регистрации брака и крадут данные с Госуслуг

В России появилась новая мошенническая схема: на почты невест приходят письма с уведомлением об отмене регистрации брака, внешне копирующие официальные сообщения портала «Госуслуги», передает Telegram-канал Baza. Несколько таких случаев зафиксировано во Владивостоке — аферисты используют точные данные о времени и месте церемонии, чтобы усыпить бдительность жертв.

По информации канала, в письме указан статус «Запись отменена ведомством» и содержится ссылка на фишинговый сайт. Однако, после обращения в ЗАГС выясняется, что запись никто не отменял, а бракосочетание состоится в назначенный день.

Ранее сообщалось, что мошенники активно привлекают россиян к участию в схемах дропперства, предлагая легкий заработок. Они убеждают людей сдавать в аренду свои банковские карты для проведения незаконных финансовых операций. Предложения о такой «подработке» поступают через интернет, социальные сети и мессенджеры.

Также стало известно, что аферисты начали использовать «безобидный» метод обмена наличных денег. Например, они могут попросить оплатить такси. В таких случаях человек становится соучастником преступления, через его счет проходят украденные деньги.