Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 10:48

Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице

Эксперт Роскачества Кузьменко: мошенники начали искать жертв на улицах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники начали обманывать россиян на улицах, рассказал Lenta.ru руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Он отметил, что аферисты используют «безобидную» схему с обменом наличных.

Любой незнакомец, предлагающий на улице перевести деньги на вашу карту, — это потенциальная угроза. Законный обмен валюты не происходит спонтанно на улице. Вы не знаете происхождения этих средств. Соглашаясь на такое, вы рискуете не просто деньгами, а своей свободой, — сказал Кузьменко.

Эксперт объяснил, что предлоги могут быть разными, например оплата такси. По его словам, в такой ситуации человек выступает как дроппер, через чей счет прогоняют украденные деньги.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана: вместо телефонных звонков они начали рассылать жертвам сообщения, что их родственник или знакомый якобы попал в ДТП и срочно нуждается в помощи. Для убедительности злоумышленники прикладывают ссылки, которые выдают за фотографии или видеозаписи с места аварии.

Общество
мошенники
аферисты
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары возмездия ВС РФ по Украине 10 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Появились детали консультаций России и МАГАТЭ
Эксперт рассказал, кого Киев хотел подставить покушением на Ермолаева
Лихачев объяснил, почему Киев продолжает безрассудно атаковать ЗАЭС
Лихачев призвал МАГАТЭ дать публичную оценку ударам ВСУ по ЗАЭС
В Росатоме раскрыли число жертв обстрелов ЗАЭС и Энергодара
Россия провела консультации с МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Ратаковски написала книгу о своих беспорядочных половых связях
На Европейскую страну обрушились «гусеницы из ада»
Поиски Усольцевых в Кутурчинском Белогорье продлили
Голикова рассказала, как выросла продолжительность жизни за 100 лет
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии
Кинолог предостерег от спонтанных путешествий с собакой
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак перечислил преимущества газомоторного топлива
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Борщевой набор подешевел на четверть
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.