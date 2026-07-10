Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице

Мошенники начали обманывать россиян на улицах, рассказал Lenta.ru руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Он отметил, что аферисты используют «безобидную» схему с обменом наличных.

Любой незнакомец, предлагающий на улице перевести деньги на вашу карту, — это потенциальная угроза. Законный обмен валюты не происходит спонтанно на улице. Вы не знаете происхождения этих средств. Соглашаясь на такое, вы рискуете не просто деньгами, а своей свободой, — сказал Кузьменко.

Эксперт объяснил, что предлоги могут быть разными, например оплата такси. По его словам, в такой ситуации человек выступает как дроппер, через чей счет прогоняют украденные деньги.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана: вместо телефонных звонков они начали рассылать жертвам сообщения, что их родственник или знакомый якобы попал в ДТП и срочно нуждается в помощи. Для убедительности злоумышленники прикладывают ссылки, которые выдают за фотографии или видеозаписи с места аварии.