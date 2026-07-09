Мошенники начали маскироваться под очевидцев ДТП

Мошенники придумали новую схему обмана: вместо телефонных звонков они начали рассылать жертвам сообщения, что их родственник или знакомый якобы попал в ДТП и срочно нуждается в помощи, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Для убедительности злоумышленники прикладывают ссылки, которые выдают за фотографии или видеозаписи с места аварии. Переход по ним может использоваться в мошеннических целях.

Ссылки на фотографии и видеозаписи с мест дорожно-транспортных происшествий могут вести на ресурсы с вредоносными программами, ворующими личные данные. Если вы получили подобное сообщение, то не переходите по ссылкам, не продолжайте диалог. Лучше перепроверьте информацию, позвонив родственникам лично, — сказано в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш предупредил, что мошенники начали обзванивать россиян с предложениями о службе по контракту, чтобы получить доступ к банковским приложениям и аккаунтам на «Госуслугах». По его словам, злоумышленники звонят гражданам и заявляют, что те когда-то интересовались контрактной службой. Во время разговора они уточняют личные данные и под предлогом подтверждения личности просят назвать код из СМС.