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09 июля 2026 в 13:58

Мошенники начали маскироваться под очевидцев ДТП

Мошенники стали обманывать россиян через сообщения о несуществующих ДТП

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мошенники придумали новую схему обмана: вместо телефонных звонков они начали рассылать жертвам сообщения, что их родственник или знакомый якобы попал в ДТП и срочно нуждается в помощи, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Для убедительности злоумышленники прикладывают ссылки, которые выдают за фотографии или видеозаписи с места аварии. Переход по ним может использоваться в мошеннических целях.

Ссылки на фотографии и видеозаписи с мест дорожно-транспортных происшествий могут вести на ресурсы с вредоносными программами, ворующими личные данные. Если вы получили подобное сообщение, то не переходите по ссылкам, не продолжайте диалог. Лучше перепроверьте информацию, позвонив родственникам лично, — сказано в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш предупредил, что мошенники начали обзванивать россиян с предложениями о службе по контракту, чтобы получить доступ к банковским приложениям и аккаунтам на «Госуслугах». По его словам, злоумышленники звонят гражданам и заявляют, что те когда-то интересовались контрактной службой. Во время разговора они уточняют личные данные и под предлогом подтверждения личности просят назвать код из СМС.

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