Противостояние между президентом Украины Владимиром Зеленским и западными либеральными кругами за контроль над Министерством обороны страны продолжается, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Украинский лидер стремится сохранить на должности нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, в то время как западные круги настаивают на возвращении на пост министра обороны своего представителя Михаила Федорова, указал дипломат.

Мирошник отметил, что целью либералов является лишение Зеленского реальной власти и обеспечение участия в управлении финансовыми потоками, направленными в правительство Украины.

Им очень хочется все-таки дожать Зеленского, лишить его реальной власти и поучаствовать в управлении финансами, которые идут в направлении украинского правительства. Слишком богатый рынок, слишком много денег, слишком большие транши направляются в эту сферу <...>. Кто «позолотит ручку» участникам всего этого процесса? — констатировал дипломат.

Ранее политолог-международник Владимир Оленченко допустил, что недавний вход неизвестных летательных аппаратов в воздушное пространство Польши мог являться спланированной провокацией со стороны Киева. Он также назвал Михаила Драпатого человеком, не обладающего сильными политическими навыками, но склонного к террористическим методам.