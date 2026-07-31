На Netflix подали в суд за потерю жесткого диска с невышедшим фильмом

На Netflix подали в суд за потерю жесткого диска с невышедшим фильмом Режиссер «Стойкости» подал в суд на Netflix за потерю жесткого диска с фильмом

Режиссер и продюсеры шпионской ленты «Стойкость» подали в суд на Netflix из-за утери мастер-копии. Как сообщает CBS News, сумма иска составляет $105 млн (9,03 млрд рублей).

По версии истцов, один из продюсеров передал незашифрованную копию сотрудникам стриминга для показа потенциальному покупателю, с условием удалить файлы после просмотра. Однако вскоре исполнительный директор Netflix уведомил создателей, что с офисных столов пропало множество дисков.

Создатели утверждают, что утрата контроля над материалом подрывает эксклюзивность проекта и снижает его коммерческую привлекательность. На производство фильма ушло более семи лет и $45 млн (3,87 млрд рублей). В главных ролях — Николас Кейдж, Бен Кингсли и Рон Перлман.

Если иск будет удовлетворен, это может стать прецедентом для пересмотра правил работы с цифровыми материалами в индустрии. Пока же компания не дала официальных комментариев, а создатели рассчитывают на справедливое решение.

Ранее сообщалось, что американский актер Адам Сэндлер возглавил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes. Состояние артиста оценивается в $48 млн (3,8 млрд рублей). Положение Сэндлера объясняется его сотрудничеством с платформой Netflix.