«Заработай легко»: в МВД раскрыли схемы дропперов

Мошенники привлекают россиян к участию в схемах дропперства под ложным предлогом легкого заработка, передает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД. Злоумышленники предлагают жертвам несложную подработку с гарантированным доходом, обещая дополнительную оплату за привлечение новых участников.

Мошенники заставляют людей передавать или сдавать в аренду свои банковские карты. Через эти карты затем осуществляются так называемые «ошибочные переводы», а после у жертвы требуют вернуть средства на другой счет.

Предложения о такой «подработке» чаще всего поступают через различные каналы: всплывающие окна и объявления в интернете, электронные рассылки, а также социальные сети и мессенджеры. В МВД настоятельно рекомендует проявлять осторожность в ситуациях, когда незнакомые люди просят совершить перевод от вашего имени, запрашивают доступ к банковской карте или приложению, общаются только в переписке без телефонных звонков и постоянно создают ощущение срочности.

Ранее заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов заявил, что принятие закона об уголовной ответственности для дропперов в 2025 году стало переломным моментом в борьбе с кибермошенничеством. По его словам, в 2025 году количество киберпреступлений, связанных с хищениями, снизилось на 23%.