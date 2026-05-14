Назван переломный момент в борьбе с кибермошенниками в России

Принятие закона об уголовной ответственности для дропперов в 2025 году стало переломным моментом в борьбе с кибермошенничеством, считает замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов. По его словам, которые передает РИА Новости, в 2025 году количество киберпреступлений, связанных с хищениями, снизилось на 23%.

Переломным моментом стало, на наш взгляд, принятие в 2025 году в июле месяце закона о дропах… который в совокупности со всеми иными мерами позволил снизить только в июле месяце сразу на 17% (количество киберпреступлений — NEWS.ru.), — сказал Филиппов.

Ранее сотрудники ФСБ России по Челябинской области совместно с полицейскими пресекли деятельность организованной группы дропперов. Подозреваемые участвовали в незаконном обороте электронных средств платежей.

Ранее начальник главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов заявлял, что граждане, ошибочно включенные в базу дропперов, смогут оспорить это решение через банк или МВД. Он пояснил, что кредитная организация обязана сообщить клиенту причину блокировки и назвать банк, направивший соответствующую жалобу.