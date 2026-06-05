Информация о возможной отмене поставок крылатых ракет Tomahawk из США в Германию может быть решающей для канцлера ФРГ Фридриха Мерца, прокомментировал новость глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в своих социальных сетях. Его пост стал ответом на публикацию газеты Politico, которая сообщила, что Пентагон может отказаться от этого плана из-за опасений эскалации в отношениях с Россией.

Никаких Tomahawk для Мерца, — написал Дмитриев.

Ранее Politico отмечало, что такой шаг станет неожиданным отходом от давно согласованной договоренности с одним из ключевых союзников Вашингтона. Однако окончательное решение пока не объявлено.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума обратила внимание, что любые переговоры о будущем российско-германских отношений станут возможны только после того, как Берлин официально осудит теракты Киева и остановит поставки оружия на Украину. Дипломат подчеркнула, что Россия не намерена обсуждать перспективы взаимодействия, пока ФРГ продолжает спонсировать международный терроризм.