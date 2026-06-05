Названо самое читаемое произведение Пушкина у студентов Шефред «Лани» Позднякова: студенты чаще всего читают у Пушкина «Онегина»

Среди произведений поэта Александра Пушкина студенты чаще всего выбирают для прочтения роман в стихах «Евгений Онегин», заявила NEWS.ru шеф-редактор EdTech-компании «Лань» Екатерина Позднякова. По ее словам, в топ-3 также попали поэма «Медный всадник» и повесть «Пиковая дама».

Лидером по количеству прочтений среди произведений Александра Сергеевича Пушкина по итогам учебного года стал роман в стихах «Евгений Онегин». Вторую строчку в списке самых востребованных работ автора заняла поэма «Медный всадник». На третьей позиции расположилось мистическое произведение «Пиковая дама». Пятерку рейтинга замкнули «Капитанская дочка» и «Каменный гость», — поделилась Позднякова.

Она отметила, что спустя почти 200 лет Пушкин остается не только хрестоматийным классиком, но и активно читаемым и востребованным автором. По словам шеф-редактора «Лани», поэт, творивший в первой трети XIX века, находит отклик у молодежи 2026 года благодаря темам страсти, чести, выбора и внутренней свободы.

Рейтинг составлен на основе анализа предпочтений и запросов 3,1 млн читателей. То, что «Евгений Онегин» возглавляет топ, — не случайность. Похоже, студенты XXI века, как и их предшественники, все еще активно ищут ответы на вечные вопросы о любви, дружбе, разочаровании, судьбе и устройстве общества в «энциклопедии русской жизни», — заключила Позднякова.

Ранее психолог Карина Рихтере заявила, что чтение может заменить детям гаджеты во время каникул. Специалист порекомендовала начинать с простой литературы.