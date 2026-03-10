Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 18:29

ЦБ запустил механизм реабилитации для случайных дропперов

Представитель ЦБ по ЦФО Марданов: невиновные могут удалиться из базы дропперов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С 1 декабря 2025 года попадание в базу дропперов можно оспорить через банк или МВД, рассказал в интервью NEWS.ru начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов. По его словам, это полноценный механизм реабилитации для физлиц, невольно ставших дропперами.

Часто в наши списки попадают люди, которые просто продали криптовалюту, а получили на счет украденные деньги, не зная, кто их покупатель. Теперь процедура выглядит так: гражданин получает расширенный ответ, почему его реквизиты попали в базу и какой именно банк подал это обращение. Он может оспорить это решение через свой банк или обратиться в МВД, — сказал Марданов.

Представитель регулятора уточнил, что банк обязан объяснить причину блокировки и указать, какой банк подал жалобу. Если МВД подтверждает непричастность человека к преступлению, ведомство направляет уведомление в ЦБ, и данные гражданина оперативно удаляются из базы.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что ограничение на количество карт в одном банке вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Однако, по ее словам, полноценно эта мера начнет работать только после создания единой системы учета платежных карт, запуск которой намечен на 2027 год.

