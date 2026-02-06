В Госдуме объяснили идею ограничить счета в банках для мигрантов Депутат Аксаков: мигрантов ограничат одним банком, чтобы остановить дропперов

Правило «один мигрант — один банк» направлено на борьбу с дропперами, которых все чаще набирают среди иностранных граждан, рассказал в интервью NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Нерезиденты открывают по несколько счетов и передают доступ к ним преступникам за деньги, что создает канал для отмывания средств, пояснил он.

Авторы инициативы [«один мигрант — один банк»] указывают на тенденцию роста числа мигрантов, которых используют в качестве дропов. Нерезиденты открывают большое количество счетов и за деньги передают их в управление. В общем, через счета иностранцев нередко проводят теневые транзитные операции с криминальными деньгами, — сказал Аксаков.

По словам депутата, для усиления контроля предлагается два ключевых нововведения. Первое — открывать счета иностранным гражданам только по загранпаспорту. Второе — обязательная идентификация по ИНН, что позволит эффективнее отслеживать цепочки подконтрольных мошенникам карт, отметил Аксаков.

Ранее Национальный совет финансового рынка выступил против жесткого ограничения числа банковских карт на человека в законопроекте «Антифрод 2.0». Ведомство предложило смягчить это требование: вместо общего лимита в 20 карт разрешить иметь до 10 карт в одном банке. Совет аргументировал это тем, что внутренние ограничения банков уже снижают риски, а строгие ограничения могут навредить честным клиентам, не решив проблему мошенничества.