Стала известна дата открытия станции «Нижегородская» в Москве

Станция МЦК «Нижегородская» возобновит работу с 1 марта, сообщили в Московской железной дороге. Поезда «Ласточка» в направлении станции «Угрешская» будут делать посадку и высадку изо всех вагонов; поезда в сторону «Андроновки» — кроме первой двери первого вагона.

С 1 марта станция МЦК Нижегородская снова откроется для пассажиров. Решение о возобновлении посадки и высадки принято межведомственной комиссией. Для прохода на станцию на период ремонтных работ возведен временный турникетный павильон, — сказано в публикации.

Станция МЦК «Нижегородская» была закрыта с конца января 2026 года из-за проседания и сдвига плит платформы, поезда проходили ее без остановки. МЖД приносило извинения за временные неудобства и призывало пассажиров следить за актуальными объявлениями.

