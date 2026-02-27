Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 14:18

Стала известна дата открытия станции «Нижегородская» в Москве

МЖД: станция МЦК «Нижегородская» возобновит работу 1 марта

Станция МЦК «Нижегородская» возобновит работу с 1 марта, сообщили в Московской железной дороге. Поезда «Ласточка» в направлении станции «Угрешская» будут делать посадку и высадку изо всех вагонов; поезда в сторону «Андроновки» — кроме первой двери первого вагона.

С 1 марта станция МЦК Нижегородская снова откроется для пассажиров. Решение о возобновлении посадки и высадки принято межведомственной комиссией. Для прохода на станцию на период ремонтных работ возведен временный турникетный павильон, — сказано в публикации.

Станция МЦК «Нижегородская» была закрыта с конца января 2026 года из-за проседания и сдвига плит платформы, поезда проходили ее без остановки. МЖД приносило извинения за временные неудобства и призывало пассажиров следить за актуальными объявлениями.

Ранее стало известно, что временное перекрытие Крымского моста задержало 10 поездов дальнего следования на пути в Крым и в обратном направлении. Речь идет о составах, следующих из Симферополя в Москву, Кисловодск, Санкт-Петербург. Также среди них есть те, что идут в Симферополь из Кисловодска, Адлера, Перми и Москвы.

метро
Москва
станции
открытие
