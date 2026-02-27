Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 15:09

Врач объяснила, почему оптимизм важен для здоровья

Психотерапевт Крашкина: оптимизм помогает избежать депрессии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Оптимистичный взгляд на мир помогает избежать депрессии и тревожных расстройств, рассказала LIFE.ru психотерапевт Ирина Крашкина. Специалист подчеркнула, что такие люди чаще готовы решать проблемы и обращаться за помощью.

Люди с более позитивным взглядом на будущее чаще ищут поддержку, стараются решать проблему, а не избегать ее, реже застревают в «жевании» негативных мыслей. У них ниже риск депрессии, тревожных расстройств и суицидальных мыслей, а уровень субъективного счастья и удовлетворенности жизнью выше, — пояснила врач.

Она обратила внимание, что оптимизм не подразумевает отрицание сложных жизненных ситуаций. По словам Крашкиной, устойчивый пессимизм тем временем может отражаться на привычках.

Устойчивый пессимизм связан с более высоким риском депрессии, снижением приверженности лечению и менее здоровым поведением — вплоть до большей распространенности курения, переедания и гиподинамии, — заключила специалист.

Психолог Сергей Ланг ранее предупредил, что женское достигаторство может разрушить отношения в семье. Он отметил, что одержимость успехом далеко не всегда приносит финансовое благополучие и тем более счастье.

здоровье
врачи
психотерапевты
оптимизм
