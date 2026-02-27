Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно о проблемах со здоровьем у народной артистки Демидовой

Mash: актриса Демидова обратилась к врачам из-за проблем с сердцем

Алла Демидова Алла Демидова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Народная артистка РСФСР Алла Демидова обратилась к врачам из-за проблем с сердцем, сообщает Telegram-канал Mash. По данным авторов, 89-летней актрисе стало плохо у нее дома в Москве.

Прибывшие на вызов медики настоятельно рекомендовали госпитализацию для более детального обследования. Однако Демидова отказалась от стационара и предпочла амбулаторное наблюдение.

Сейчас актриса самостоятельно ездит в больницу, чтобы врачи могли отслеживать состояние ее здоровья. Когда корреспондент Mash позвонил Демидовой, чтобы узнать о ее самочувствии, она коротко ответила, что отдыхает, и завершила разговор.

Ранее сообщалось, что широко известный в Екатеринбурге драматург Николай Коляда попал в больницу. По данным местных СМИ, состояние 68-летнего деятеля культуры ухудшилось еще в среду, 25 февраля. Факт госпитализации драматурга подтвердила ведущая актриса его Коляда-Театра Тамара Зимина.

Прежде актер Андрей Гайдулян, известный по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня», вышел на связь из больницы, встревожив поклонников сообщением о трудностях с передвижением после наркоза. Его представитель объяснил, что артист перенес операцию на мениске из-за травмы, полученной во время игры в теннис.

