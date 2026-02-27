Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 15:58

Стало известно, заявлены ли Петросян и Гуменник на финал Гран-при России

Петра Гуменника включили в состав на финал Гран-при России

Петр Гуменник Петр Гуменник Фото: РИА Новости
Фигуриста Петра Гуменника заявили на финал Гран-при России, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). При этом спортсменка Аделия Петросян в состав финалистов не вошла.

Из мужчин в предварительном списке также значатся Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов и другие. Также в финал попали фигуристки Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Мария Захарова, Елизавета Куликова, Анна Ляшенко и другие. Соревнования пройдут с 6 по 9 марта в Челябинске.

Ранее Гуменник заявил, что намерен исполнить произвольную программу под саундтрек к фильму «Парфюмер» в финале Гран-при России. Он признался, что хочет наконец откатать программу под ту самую композицию, которая задумывалась изначально, чтобы в памяти остался правильный образ. Спортсмен не смог выступить под это музыкальное сопровождение на Олимпиаде в Италии из-за проблем с авторскими правами.

Также стало известно, что Гуменник попал в топ-15 самых ярких костюмов для короткой программы по версии итальянского журнала Vogue. Спортсмен выступил в полупрозрачной блузке с пышными рукавами, украшенной красными цветами.

Петр Гуменник
Аделия Петросян
фигурное катание
ФФККР
