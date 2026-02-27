Минюст расширил список иноагентов

Министерство юстиции России внесло в список лиц, исполняющих функции иностранных агентов журналистку Веру Кричевскую, об этом министерство сообщило на своем сайте. Также в реестр попали депутат Госсобрания Якутии Александр Иванов и интернет-ресурс «Республика».

27 февраля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <...> В.Е. Кричевская, — говорится в заявлении.

По информации министерства, Кричевская была причастна к созданию и распространению сообщений и материалов, связанных с иностранными агентами, а также с организациями, деятельность которых в России признана нежелательной. Также журналистка распространяла недостоверную информацию о действиях российского правительства и выступала против проведения специальной военной операции. На данный момент она проживает за пределами России.

Ранее сообщалось, что политиков Игоря Драндина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Дениса Билунова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) включили в список иностранных агентов Министерства юстиции России.