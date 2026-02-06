Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 17:11

Реестр иноагентов пополнился новыми именами

Минюст признал иноагентами политиков Драндина, Билунова и Иванцова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Политики Игорь Драндин и Денис Билунов внесены в реестр иностранных агентов Минюста РФ. Также в этот список попал бывший учитель Максим Иванцов.

Помимо этого, в реестре оказалась журналистка Полина Милушкова. Вместе с ней иноагентами признали интернет-ресурс «Континент» и сообщество «Frame».

Ранее Мосгорсуд признал экстремистским материалом книгу экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) под названием «Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров». По результатам экспертизы было установлено, что книга формирует негативное отношение к власти и призывает к ее насильственной смене, что противоречит законам Российской Федерации.

До этого Минюст внес в реестр иностранных агентов советского и российского биохимика и микробиолога Александра Гольдфарба. Он имел связи с американским бизнесменом Джорджем Соросом и просил его финансирования для научных исследований в СССР. Также Гольдфарб распространял материалы, связанные с иностранными агентами и организациями, признанными нежелательными в России.

