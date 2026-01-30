Имевшего связи с Соросом российского биохимика признали иноагентом

Минюст внес советского и российского биохимика и микробиолога Александра Гольдфарба в реестр иноагентов, сообщила пресс-служба ведомства. Он имел связи с бизнесменом Джорджем Соросом, в том числе просил его финансировать ученых в СССР.

В ведомтсве отметили, что Гольдфарб распространял материалы иноагентов и организаций, признанных нежелательными в России. Он публиковал недостоверные сведения о действиях российских властей, выступал против специальной военной операции и называл Россию террористической организацией.

В список также включили писателя Яна Шенкмана. Его признали иноагентом по тем же обвинениям, как Гольдфарба. Также в перечне оказались интернет-проект «Швейцария для всех», проекты «Новая вкладка», «Дозор в Волгограде» и «MISRA»/«МИСРА ТВ».

Из реестра исключили региональную организацию помощи женщинам и детям «Информационно-методический центр „Анна“». Причина — ликвидация структуры.

Ранее стало известно, что заочно арестованный в России украинский журналист Евгений Киселев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оставил в стране долги почти на 3,4 млн рублей. Помимо многомиллионных кредитов, за ним числятся неоплаченные налоги на сумму около 443 тыс. рублей.