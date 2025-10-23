Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 19:51

Политолог раскрыл, кто может стоять за героизацией нацизма в Молдавии

Политолог Козюлин: героизацию нацизма в Молдавии финансируют западные фонды

Вадим Козюлин Вадим Козюлин Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

За героизацией нацизма в Восточной Европе в целом и в Молдавии в частности могут стоять западные фонды, сообщил NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, речь идет о структурах вроде тех, что спонсирует американский финансист Джордж Сорос.

Есть программы поддержки, восстановления так называемой «исторической справедливости», которые финансируют историков и молодежные движения. Это разнообразные подрывные фонды вроде организаций Джорджа Сороса, тех же закрытого USAID или «Британского совета», признанного нежелательным в России. Мы это наблюдаем и в Молдавии, и в Прибалтике, на Украине, в Польше. В тех странах, которые сотрудничали в свое время с нацистской Германией, — сказал Козюлин.

По мнению эксперта, Запад организовал хорошо спланированную антироссийскую кампанию, призванную разорвать оставшиеся исторические связи РФ с ее бывшими партнерами в Европе. И если ранее можно было говорить об общих героях Европы и России, то сейчас героев России делают антигероями в Европе, и наоборот.

Все-таки история нас соединяла, мы могли вместе отмечать праздники и вспоминать настоящих героев. Сегодня этих героев делают для европейцев антигероями, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в молдавском селе Заим Каушанского района торжественно открыли мемориал румынским пособникам Гитлера. При этом летом в селе Душманы был установлен памятник солдатам войск диктатора Йона Антонеску, воевавшим на стороне нацистской Германии.

