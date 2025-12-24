План по урегулированию украинского кризиса из 20 пунктов, представленный Киевом, — очередной прожект Владимира Зеленского и его заокеанских кураторов, сказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Он обратил внимание на нестыковки, связанные с документом.

К плану один вопрос: а как он увязывается со столь долго провозглашаемой «независимостью» Украины, возведенной в ранг священного животного? В каждом пункте — подчинение третьим сторонам и передача принятия ключевых решений американцам и европейцам, — подчеркнул парламентарий.

Ранее Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана, якобы обсуждаемого с США. В документе Киев предлагает следовать принципу «стоим там, где стоим» в вопросе вывода подразделений ВСУ из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. В то же время, как сказано в материале, Зеленский предлагает России вывести войска из Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей. Украинский лидер отметил, что США предлагают создать в Донбассе свободную экономическую зону, однако реализация этого сценария потребует проведения на Украине референдума.

Политолог Михаил Павлив выразил мнение, что публикацию плана инициировали власти Великобритании. Эксперт считает, что это решение принято вразрез с позицией Соединенных Штатов.