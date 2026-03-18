Сафонов помог ПСЖ открыть счет в матче против «Челси» Полузащитник ПСЖ Кварацхелия забил «Челси» после паса Сафонова через все поле

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов отметился результативным действием в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси». На шестой минуте игры он отдал длинную навесную передачу через все поле на полузащитника своей команды Хвичу Кварацхелию, который в результате открыл счет.

Формально голевой пас был не засчитан из-за касания соперника. Однако инициатором атаки стал именно российский голкипер. Встреча состоялась на стадионе в Лондоне. К 15-й минуте матча «Пари Сен-Жермен» уже вел со счетом 2:0. Сафонов вышел в стартовом составе 11-й матч подряд, это его 15-я игра в сезоне. Всего он пропустил 12 мячей.

Первый матч в Париже завершился победой хозяев 5:2. Это дало парижанам комфортное преимущество перед ответной игрой.

Российский вратарь продолжает уверенно защищать ворота французского гранда, демонстрируя надежную игру на линии. Он выступает за клуб с лета 2024 года. В составе ПСЖ 27-летний Сафонов выиграл шесть трофеев.

Ранее бывший вратарь московского «Спартака» и двукратный чемпион СССР Ринат Дасаев оценил игру Сафонова за ПСЖ. По его словам, хорошо, если тренерский штаб французского клуба доверяет российскому голкиперу.