12 апреля 2026 в 07:02

Овечкин помог «Вашингтону» вырвать победу у «Питтсбурга»

Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Питтсбургом» в матче НХЛ

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий Александр Овечкин забросил свою 32-ю шайбу в сезоне на 57-й минуте, упрочив преимущество команды.

Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей. В составе победителей также отличились белорусские форварды Алексей Протас и Илья Протас, а также Райан Леонард и Том Уилсон. У хозяев шайбы забросили Энтони Манта, Ноэль Аччари и Кевин Хейз.

Овечкин провел на площадке 15 минут и выполнил семь бросков в створ ворот. Болельщики «Питтсбурга» стоя аплодировали российскому хоккеисту, а на медиакубе арены показали видео в честь его противостояния с Сидни Кросби, который пропустил матч из-за травмы.

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрав 91 очко. «Питтсбург» потерпел первое поражение после трех побед. Теперь на счету Овечкина 1006 голов в НХЛ, если учитывать регулярный чемпионат и плей-офф.

Ранее сообщалось, что Овечкин забрал у партнера по команде Дилана Строума клюшку, которой тот отдал ему пас на юбилейную шайбу. Этот гол стал для 40-летнего спортсмена тысячным в регулярных чемпионатах НХЛ с учетом игр на вылет. Юбилейная шайба была заброшена 22 марта во встрече с «Колорадо Эвеланш».

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
