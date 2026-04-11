Легендарный российский хоккеист забрал себе вещь партнера по команде Овечкин забрал клюшку, которой Строум отдал ему пас на тысячную шайбу в НХЛ

Российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забрал у партнера по команде Дилана Строума клюшку, которой тот отдал ему пас на юбилейную шайбу, сообщила журналистка Сэмми Силбер в соцсети X. Этот гол стал для 40-летнего спортсмена тысячным в регулярных чемпионатах НХЛ с учетом игр на вылет.

Овечкин сказал, что клюшка пойдет в музей, — приводит журналистка слова Строума.

Юбилейная шайба была заброшена 22 марта во встрече с «Колорадо Эвеланш». Матч завершился в овертайме со счетом 2:3.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Баффало Сейбрз» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Ключевую роль в успехе команды сыграл Овечкин, отдавший две голевые передачи. Капитан команды провел на льду 16 минут и достиг отметки в 1831 результативный балл в карьере, поднявшись на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Также сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 4:0. Матч прошел в Торонто в рамках регулярного чемпионата НХЛ. После игры «Вашингтон» занимает 12-е место в Восточной конференции с 89 очками в активе.