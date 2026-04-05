Две передачи Овечкина стали решительными в матче НХЛ против «Баффало» Две голевые передачи Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало»

«Вашингтон Кэпиталз» со счетом 6:2 переиграл «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Ключевую роль в победе сыграл российский капитан Александр Овечкин, оформивший две голевые передачи.

Матч прошел в столице США. У хозяев шайбы забросили Джейкоб Чикран, Дилан Строум, Коннор Макмайкл, белорусский форвард Алексей Протас, Райан Леонард и Том Уилсон. У «Баффало» отличились Расмус Далин и Бек Маленстин.

Овечкин провел на льду 16 минут. Он нанес четыре броска в створ, применил один силовой прием и отдал две голевые передачи. Эти очки позволили россиянину достичь отметки в 1831 результативный балл в карьере (1005 голов и 826 передач) с учетом игр в регулярных чемпионатах и плей-офф. Овечкин поднялся на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, опередив Джо Сакика (1829 очков).

«Вашингтон» одержал четвертую победу в последних пяти матчах. «Баффало», несмотря на гарантированное участие в плей-офф, потерпел пятое поражение в семи последних играх.

Ранее Овечкин отличился двумя заброшенными шайбами в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Соперником столичной команды стала «Филадельфия Флайерз». Игра завершилась со счетом 6:4 в пользу «Вашингтона».

Также две голевые передачи и одна заброшенная шайба российского нападающего Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев площадки.