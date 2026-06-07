В Армении задержали троих оппозиционеров из партии Карапетяна

Три человека задержаны в офисе партийного блока «Сильная Армения» в Гюмри, который возглавляет предприниматель Самвел Карапетян, сообщил Telegram-каналу «Sputnik Армения» помощник главы МВД Артур Худинян. Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян также заявил, что с утра задержано 50 сторонников политической силы.

Людей ни за что увели, но это не решение вопроса. Народ устал от этого, — заявил Царукян после голосования.

С чем связаны задержания в полиции не сообщили. Царукян заявил о давлении на оппозицию и выразил уверенность в ее победе на выборах.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян усиливает давление на оппозицию в преддверии парламентских выборов. Руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков объяснил это тем, что рейтинг действующего премьера не позволял рассчитывать на победу при честном голосовании.

Тем временем политический оппонент Пашиняна, находящийся под домашним арестом архиепископ Баграт Галстанян призвал всех граждан страны взять на себя ответственность и прийти на парламентские выборы. Он отметил, что вскоре отправится в Иджеван, чтобы проголосовать по месту регистрации.