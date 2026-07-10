Звезда «Сватов» Добронравов призвал не зацикливаться на плохих воспоминаниях

Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов признался на Международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле, что люди склонны преувеличивать значение плохих воспоминаний в своей жизни, передает корреспондент NEWS.ru. В качестве примера артист привел собственный опыт — многолетнее чувство вины перед сыновьями за «голодные 1990-е».

Как-то в Прощеное воскресенье мы с женой решили попросить прощения у детей <...> [За то], что не дали детям тепла в силу обстоятельств 90-х годов: сахар был по талонам, а уж конфет вообще не было <...> Когда озвучили, дети сказали: «Родители, вы с ума сошли. У нас было самое счастливое детство, самое прекрасное <...> И наша проблема, с которой мы 40 лет с женой жили, тихо друг другу озвучивая, растворилась, — рассказал Добронравов.

Народный артист России подчеркнул, что этот случай научил его не зацикливаться на плохих воспоминаниях и не придумывать несуществующих проблем, которые могут отравлять жизнь годами. Фестиваль «В кругу семьи» прошел при поддержке Государственной корпорации „Ростех“, банка ПСБ и правительства Ярославской области.

Ранее 40-летний актер Данила Якушев, который недавно женился на 19-летней возлюбленной по имени Кристина, рассказал, что мечтает о пополнении в семье и чтобы детей было много. По его словам, сейчас любовь наполнила его жизнь радостью и спокойствием, которого не хватало.

Ресторатор Игорь Бухаров, посетивший Международный кинофестиваль «В кругу семьи» в Ярославле, опроверг слухи о разводе с женой — телеведущей Ларисой Гузеевой. Он уточнил, что состоит в браке с супругой 28 лет, и о разводе речи не идет.