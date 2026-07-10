«Эмоционально разговариваем»: муж Гузеевой раскрыл, развелись они или нет Ресторатор Бухаров сообщил, что о его разводе с Гузеевой речи не идет

Ресторатор Игорь Бухаров, посетивший Международный кинофестиваль «В кругу семьи» в Ярославле, опроверг слухи о разводе с женой — телеведущей Ларисой Гузеевой, передает корреспондент NEWS.ru. Он уточнил, что состоит в браке с супругой 28 лет, и о разводе речи не идет.

Мы с Ларисой живем в браке 28 лет. Мы оба — эмоциональные люди. Дети говорят: «Вы все время ссоритесь». Я возражаю: «Нет, мы просто эмоционально разговариваем». Если есть конфликт в семье, его нужно проговаривать. Если ты не проговариваешь, то затаиваешь внутреннюю обиду. Накопление мелких обид может перерасти в обиду большую, и вот тогда люди расходятся, — пояснил предприниматель.

Он выразил мнение, что фундаментом брака является не только честный диалог, но и забота друг о друге. Всегда нужно поддерживать любимого человека, что бы ни происходило, подчеркнул Бухаров.

Я понимаю, что после съемок жена морально устает. Поэтому всегда делаю так, чтобы она могла отдохнуть. Когда любишь, делаешь все для того, чтобы родному человеку было комфортно, — заключил он.

Кинофестиваль «В кругу семьи» прошел при поддержке государственной корпорации «Ростех», банка ПСБ и правительства Ярославской области.

Ранее актер Дмитрий Дюжев сказал, что для него семья — это жизнь. Исполнитель роли Космоса в сериале «Бригада» отметил, что близкие всегда вызывают у него безмерные чувства.

Он также предположил, что главным источником сил в сложные времена при беспокойном информационном фоне является внутреннее состояние человека. По словам артиста, спасение нужно искать внутри собственной души.