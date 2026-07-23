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23 июля 2026 в 13:46

Добронравов объяснил, почему продолжение сериала «Сваты» пока невозможно

Актер Добронравов: права на сериал «Сваты» принадлежат украинской компании

Федор Добронравов Федор Добронравов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Сериал «Сваты» пока не сможет получить продолжение в России из-за юридических препятствий, рассказал NEWS.ru исполнитель роли Ивана Будько Федор Добронравов. Он напомнил, что права на многосерийную ленту принадлежат украинской компании, продюсером которой был нынешний президент Украины Владимир Зеленский, и без согласия правообладателей снять новый сезон невозможно. По словам Добронравова, съемки возможны только по окончании СВО и при условии хорошего сценария.

Это их продукт (украинской компании, — NEWS.ru), как без их разрешения снимать? Может быть, если останется к этому времени (к концу СВО — NEWS.ru) здоровье и будет хорошо написан сценарий продолжения, то с удовольствием снимемся, — признался актер.

Он с горечью вспомнил последний съемочный день сериала, который стал очень эмоциональным для всей команды. Все плакали, понимая неизбежность расставания, поделился артист.

Сериал заканчивался Новым годом — елка, речь президента. Это был последний съемочный день. Мы долго не могли снять, потому что реально все плакали. Ну это большой кусок жизни — 13 лет мы снимали, — заключил актер.

Ранее Добронравов рассказал, как благодаря сериалу «Сваты» маленький мальчик смог победить онкологию. По словам артиста, который сослался на отца ребенка, при просмотре картины у малыша улучшалось общее состояние здоровья.

Также народный артист России призвал абитуриентов творческих вузов не отчаиваться при неудачном поступлении. В этом случае нужно поступать в вуз снова, отметил он.

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