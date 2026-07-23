Звезда «Сватов» Добронравов дал ценный совет абитуриентам творческих вузов

Актер Федор Добронравов в беседе с NEWS.ru призвал абитуриентов творческих вузов не отчаиваться при неудачном поступлении. В этом случае нужно поступать снова, отметил народный артист России.

В 1978 году, еще до армии, я приехал в Москву поступать… [и не получилось]. Тем, кто поступает, говорю: не отчаивайтесь [в случае неудачи]. Поступайте на следующий год, на следующий, на следующий… Я поступал с 1978-го, поступил только в 1983-м — в Воронежский институт искусств, — поделился звезда сериала «Сваты».

После окончания института в Воронеже Добронравов играл в местном молодежном театре. Потом его заметил режиссер Константин Райкин и пригласил работать в московский театр «Сатирикон», что стало началом большой карьеры для актера. Собеседник добавил, что именно упорство и верность своей цели позволили ему в итоге добиться успеха в профессии.

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