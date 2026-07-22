«Я в театральный не собиралась»: Пересильд рассказала о давней мечте

Заслуженная артистка России актриса Юлия Пересильд рассказала, что не собиралась поступать в театральный институт. Она призналась, что с детства хотела заниматься музыкой, но ее мечта воплотилась в жизнь только во взрослом возрасте, когда она встретила музыкантов Александра Юрасова и Владимира Корниенко. Вместе они создали коллектив «Мандрагора», передает корреспондент NEWS.ru.

Просто насел на меня, насел (Юрасов. — NEWS.ru). По-другому это не назвать. <…> Он меня замучил: «Надо делать группу, надо создавать музыку». Очень долго мы к этому шли до того волшебного момента, пока мы не встретились вот втроем (c Юрасовым. — NEWS.ru). Тогда действительно в моем сердце что-то екнуло. Вдруг моя мечта, которая всегда была у меня, я вообще-то в театральный институт не собиралась, я планировала всю жизнь петь. Вдруг эта мечта замаячила передо мной, — поделилась Пересильд.

Ранее актриса и педагог Дарья Мороз заявила, что звезда сериала «Слово пацана» Анна Пересильд действительно поступила на актерский курс Московской школы кино. По ее словам, на конкурсе девушка не присутствовала из-за съемок. При этом Пересильд прошла все отборочные туры и показала хороший результат, уточнила Мороз.