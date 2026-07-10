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10 июля 2026 в 11:00

Разбиваю яйца в сметану — запекаю с тертым сыром за 25 минут. Сливочная вкуснятина на завтрак

Фото: D-NEWS.ru
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Беру яйца, сметану и сыр — и за 25 минут готовлю завтрак мечты: нежные сливочные яйца, запеченные в сметане, которые тают во рту. Все просто: в форму выкладываю сметану, разбиваю сверху яйца, добавляю кусочки сливочного масла, запекаю 15 минут, посыпаю сыром и довожу до готовности еще 10 минут.

Получается обалденная вкуснятина: яйца нежные, с мягким сливочным вкусом, с румяной сырной корочкой — идеально на завтрак, обед или легкий ужин.

Для приготовления вам понадобится: 4 яйца, 200 г сметаны, 20 г полутвердого сыра, 10 г сливочного масла, соль по вкусу. В форму для запекания выложите сметану, слегка посолите. Аккуратно разбейте яйца поверх сметаны. Разложите кусочки сливочного масла сверху. Запекайте при 180 °C 15 минут. Достаньте, посыпьте тертым сыром, верните в духовку еще на 10 минут. Подавайте горячими, украсив зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти яйца — даже те, кто не любит яйца, просили добавки! Сметана делает их нежными и сливочными. Кстати, вместо сметаны можно взять сливки. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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