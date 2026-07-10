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10 июля 2026 в 11:47

Грузин примкнул к ВСУ за деньги, прошел подготовку и получил срок

Наемника из Грузии приговорили к 14 годам за участие в боях на стороне ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Грузии к 14 годам колонии за участие в боях на стороне ВСУ, сообщила пресс-служба СК России в Telegram. Как отметили в ведомстве, 36-летний Давид Кебурия признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По данным следствия, весной 2022 года осужденный прибыл на Украину и вступил в ряды «Грузинского национального легиона» (организация признана в РФ террористической и экстремистской, деятельность запрещена).

Прошел подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием, обучение стратегии, тактике и способам действий, необходимым для участия в вооруженном конфликте, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Далее за денежное вознаграждение он в качестве наемника принимал участие в боевых действиях, — сказано в сообщении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш в Мапуту заявил, что украинские наемники стали активно привлекаться к террористическим операциям в Африке. По его словам, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся африканского континента, в том числе ситуация в Сахаро-Сахельской зоне, конфликт между Демократической Республикой Конго и Руандой, а также другие кризисные точки.

Общество
Грузия
Украина
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наемники
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