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10 июля 2026 в 12:27

Минобороны РФ заявило об освобождении семи населенных пунктов

Российские военные за неделю взяли под контроль семь населенных пунктов

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Вооруженные силы Российской Федерации в течение прошедшей недели освободили семь населенных пунктов на линии боевого соприкосновения, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. В числе перешедших под контроль российских военных территорий находится стратегически важный населенный пункт Константиновка.

Бойцы группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области. Одновременно с этим «Запад» установил контроль над харьковскими поселениями Дружелюбовка, Новый Мир, Чернещина и Шийковка. Силами Южной группировки и группировки «Центр» были освобождены Константиновка и Василевка в ДНР.

До этого стало известно, что на окраине Константиновки в ДНР украинские военные попытались застрелить мирного жителя на скутере, когда он отказался остановиться. Инцидент произошел, когда мужчина направлялся к своей матери.

Ранее сообщалось, что у населенного пункта Дружковка обнаружили элитное «осиное гнездо» ВСУ. В группировку входят «Батальон имени шейха Мансура» (признан в РФ террористическим, деятельность запрещена) и центр спецназначения «Омега». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

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