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10 июля 2026 в 12:40

Собянин сообщил о новой атаке ВСУ на Москву

Собянин: средства ПВО уничтожили пять БПЛА на подлете к Москве

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Средства противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, летевших к Москве, сообщил в МАКСе мэр города Сергей Собянин. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Пять БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.

Ранее мэр города заявил, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили еще четыре украинских дрона, летевших в сторону Москвы. Беспилотники ВСУ были сбиты утром 10 июля около 07:48 мск, на месте работают экстренные службы.

Утром 10 июля Собянин также сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали шесть летевших в направлении Москвы беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Он не уточнил, в каком именно районе они были сбиты и к какому типу принадлежали.

В четверг, 9 июля, мэр Москвы сообщал, что силы противовоздушной обороны успешно уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону столицы. Этот дрон стал уже вторым БПЛА, пытавшимся атаковать столицу с начала суток.

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