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10 июля 2026 в 13:30

На Украине объявлена обязательная эвакуация еще двух населенных пунктов

В Днепропетровской области объявили эвакуацию Васильковки и Вышетарасовки

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Принудительная эвакуация всех жителей объявлена в двух населенных пунктах Днепропетровской области — Васильковке Синельниковского района и Вышетарасовке Никопольского района, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа в своем Telegram-канале. Детей с этих территорий вывезли ранее, однако в населенных пунктах оставались более 6,5 тыс. взрослых. В Синельниковском районе в настоящее время продолжается эвакуация из 96 населенных пунктов.

Ввели обязательную эвакуацию всех жителей еще из двух населенных пунктов области — Васильковки Синельниковского района и Вышетарасовки Никопольского, — написал Ганжа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти в настоящий момент абсолютно не склонны к мирному процессу. По его словам, именно поэтому продолжается спецоперация.

До этого главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ВС России могут расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать буферную зону в северных регионах Украины. По его словам, РФ также намерена установить полный контроль над Донбассом. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

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