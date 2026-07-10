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10 июля 2026 в 12:05

Сырский раскрыл предполагаемые планы РФ в отношении двух областей Украины

Сырский заявил о планах России создать буферную зону в двух областях Украины

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Global Look Press
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Главком ВСУ Александр Сырский заявил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы России могут расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать буферную зону в северных регионах Украины. По его словам, ВС РФ также намерены установить полный контроль над Донбассом. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать и увеличить буферную зону в северных регионах Украины, — написал Сырский.

Ранее Сырский заявил, что российскую армию нельзя недооценивать из-за ее значительного военного потенциала, особенно в сфере вооружений. Он подчеркнул, что у Москвы есть серьезное преимущество в баллистических ракетах и артиллерийских запасах. Главком ВСУ уже называл армию России одной из самых мощных в мире, указывая на ее оснащенность современными дронами.

До этого бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров предположил, что Сырский может покинуть свой пост, когда ВС России полностью освободят Донбасс. По его словам, пока такой критический момент для смены главнокомандующего украинской армией еще не наступил, однако предпосылки для этого могут появиться при дальнейшем ухудшении обстановки на фронте.

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