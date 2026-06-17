«Пока не отработал»: экс-депутат Рады оценил вероятность отставки Сырского

Главком ВСУ Александр Сырский может покинуть свой пост, когда ВС России полностью освободят Донбасс, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, пока такой критический момент для смены главнокомандующего украинской армией еще не наступил, однако предпосылки для этого могут появиться при дальнейшем ухудшении обстановки на фронте.

К Сырскому, наверное, претензии есть не только у Михаила Федорова (министр обороны Украины. — NEWS.ru). Они связаны с тем, что ситуация на поле боя складывается не в пользу ВСУ. Я думаю, что Сырский пока еще не отработал свою программу. Его главная задача заключается в том, чтобы он взял весь негатив на себя в самый сложный для [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) момент на поле боя. Только в таком случае главком ВСУ может быть уволен с должности. Пока такой момент не наступил. Я думаю, что предпосылки для этого могут появиться в случае, если Украина потеряет оставшиеся территории Донбасса. Это крайне негативно будет воспринято как на Западе, так и внутри украинского общества, — пояснил Килинкаров.

Ранее сообщалось, что в Киеве на фоне сообщений о переходе России к системным ударам по центрам принятия решений обсуждают возможную смену Сырского. Предполагается, что его место может занять руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов.