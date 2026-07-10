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10 июля 2026 в 11:24

До России долетели американские беспилотники

CBS: Украина использует беспилотники США V-BAT для ударов по России

Подготовка к запуску украинскими военными БПЛА самолетного типа большой дальности Подготовка к запуску украинскими военными БПЛА самолетного типа большой дальности Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Украина начала активно использовать американские разведывательные беспилотники V-BAT для поиска целей и подготовки ударов по объектам на территории России, сообщил телеканал CBS. По его данным, дроны дальнего радиуса действия, произведенные американской оборонной компанией Shield AI, «стали занимать все более важную роль в украинской кампании».

Мы сосредотачиваемся на целях, которые являются дорогими, имеют стратегическое значение или которые сложно заменить, — рассказал оператор дрона.

До этого военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Украина получает все необходимые детали для сборки БПЛА в большом объеме из-за рубежа. При этом в стране существует множество «домашних производств», занимающихся их выпуском, добавил он.

Ранее Министерство обороны России обнародовало список и адреса европейских предприятий, где производят дроны для нужд Вооруженных сил Украины. По данным оборонного ведомства, цеха находятся в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии. При этом в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции производят комплектующие для дронов, добавили в министерстве.

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