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10 июля 2026 в 12:09

Российские «Герани» атаковали Одесский припортовой завод

ВС России поразили топливные резервуары завода в порту Одессы

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удар беспилотниками «Герань» по территории Одесского припортового завода, передает телеканал «Звезда». После атаки на объекте зафиксировали признаки пожара, что подтверждается тепловыми сигнатурами. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Другие подробности о масштабах повреждений не приводятся. Предприятие расположено на берегу Малого Аджалыкского лимана, в 35 километрах от Одессы. Завод входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для украинской экономики.

Ранее сообщалось, что российские Су-34 нанесли авиаудары с использованием ФАБ-500 по переправе ВСУ в районе Маяков в ДНР и по пункту временной дислокации украинских военных в Захаровке Харьковской области. Бомбы были оснащены универсальными модулями для корректировки траектории.

До этого стало известно, что ВС РФ применили беспилотники «Гербера сикер» для удара по месту запуска БПЛА и пункту временной дислокации ВСУ в районе Доброполья. По данным Минобороны России, всего военнослужащие использовали четыре дрона.

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