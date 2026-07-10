Российские «Герани» атаковали Одесский припортовой завод

Военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удар беспилотниками «Герань» по территории Одесского припортового завода, передает телеканал «Звезда». После атаки на объекте зафиксировали признаки пожара, что подтверждается тепловыми сигнатурами. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Другие подробности о масштабах повреждений не приводятся. Предприятие расположено на берегу Малого Аджалыкского лимана, в 35 километрах от Одессы. Завод входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для украинской экономики.

Ранее сообщалось, что российские Су-34 нанесли авиаудары с использованием ФАБ-500 по переправе ВСУ в районе Маяков в ДНР и по пункту временной дислокации украинских военных в Захаровке Харьковской области. Бомбы были оснащены универсальными модулями для корректировки траектории.

До этого стало известно, что ВС РФ применили беспилотники «Гербера сикер» для удара по месту запуска БПЛА и пункту временной дислокации ВСУ в районе Доброполья. По данным Минобороны России, всего военнослужащие использовали четыре дрона.