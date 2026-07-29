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29 июля 2026 в 17:48

ВС России ударили по сухогрузу около острова Змеиный

Минобороны: ВС России поразили сухогруз около острова Змеиный

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Сухогруз поражен северо-западнее острова Змеиный, сообщила в МАКСе пресс-служба Минобороны России. Судно выполняло доставку грузов для Вооруженных сил Украины в Одессу.

В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражен на переходе морем (северо-западнее острова Змеиный) сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ в порт Одесса, — говорится в сообщении.

Также в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска поразили резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Одессы. Удар по объекту был нанесен высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. В ведомстве уточнили, что также были поражены два сухогруза в порту Южный, которые доставляли грузы военного назначения.

До этого Министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие с помощью беспилотников ударили по двум сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты Одессы и Черноморска. По информации ведомства, это произошло в Черном море восточнее Одессы.

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