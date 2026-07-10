Сотрудники ФСБ России пресекли масштабную диверсию, которую готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины против военного аэродрома Ростов-Центральный, сообщили в Центре общественных связей ведомства. По данным контрразведчиков, украинские спецслужбы планировали использовать для атаки 13 ударных FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта, которые должны были обеспечить автономное наведение на цели даже в условиях радиоэлектронного подавления. Боевая часть каждого беспилотника содержала более 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

Как установили оперативники, к реализации теракта предполагалось привлечь гражданина России, которому украинские кураторы обещали денежное вознаграждение за подрыв объектов авиабазы, уничтожение личного состава и авиационной техники. Однако потенциальный исполнитель самостоятельно уведомил российские правоохранительные органы о поступившем задании, после чего его дальнейшие контакты с представителями ГУР проходили под полным контролем силовиков. Это позволило не только предотвратить теракт, но и получить оперативную информацию о замыслах противника.

В ходе проведенных мероприятий были задокументированы все этапы подготовки преступления. В ФСБ подчеркнули, что благодаря своевременному реагированию удалось избежать жертв и разрушений на стратегическом объекте.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что украинские спецслужбы все чаще вербуют молодых россиянок с помощью «медовой ловушки» — схемы, при которой куратор имитирует романтические отношения с девушкой, обещая совместное будущее после выполнения всех заданий. Так он прокомментировал предотвращение серии крупных терактов в Москве.