Военкор рассказал о «медовой ловушке» Украины для молодых россиянок

Украинские спецслужбы все чаще вербуют молодых россиянок с помощью «медовой ловушки» — схемы, при которой куратор имитирует романтические отношения с девушкой, обещая совместное будущее после выполнения всех заданий, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Так он прокомментировал предотвращение серии крупных терактов в Москве, о котором ранее сообщила ФСБ.

Провал операции говорит о том, что контрразведывательное проникновение в агентурную цепочку произошло на раннем этапе — исполнитель так и не въехал в страну. Квартира работала как ловушка. Спасибо конторе, — отметил он.

Поддубный напомнил, что с начала 2026 года в стране предотвратили 78 терактов. При этом большая часть из них готовилась с целью физической ликвидации высокопоставленных лиц — военных, сотрудников военно-промышленного комплекса, чиновников и других.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что сотрудники украинских спецслужб завербовали 25-летнюю жительницу Москвы для подготовки теракта против высокопоставленного представителя Министерства обороны РФ, обещая продолжение романа с куратором. До этого россиянка была вовлечена в противоправную деятельность в 2024 году через мессенджер и должна была собирать информацию о перемещениях чиновника и проводить разведку объектов в Москве и Санкт-Петербурге для последующих терактов.