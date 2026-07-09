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09 июля 2026 в 08:56

Стало известно, что пообещали москвичке за «голову» российского офицера

Пособницу теракта завербовали обещанием продолжения романа с куратором

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сотрудники украинских спецслужб завербовали 25-летнюю жительницу Москвы для подготовки теракта против высокопоставленного представителя Министерства обороны РФ, обещая продолжение романа с куратором, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, россиянка была вовлечена в противоправную деятельность в 2024 году через мессенджер. Она должна была собирать информацию о перемещениях чиновника и проводить разведку объектов в Москве и Санкт-Петербурге для последующих терактов.

В процессе вовлечения в террористическую деятельность украинский координатор имитировал романтические отношения, обещая после выполнения всех поручений их продолжение на территории Украины, — сказано в сообщении.

Как уточнили в ФСБ, для вовлечения девушки в преступную деятельность украинский координатор искусно имитировал романтическую заинтересованность, давая ей обещания о личной встрече и продолжении виртуального общения уже на Украине после выполнения поручений. В ходе оперативной работы устанавливались все контакты и детали взаимодействия подозреваемой с украинской стороной.

Ранее сообщалось, что правоохранители сорвали теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны России. По информации ФСБ, в Москве была задержана завербованная украинскими спецслужбами 25-летняя соучастница подготовки преступления.

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