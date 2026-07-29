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29 июля 2026 в 20:30

«Никогда в своей жизни»: Джаред Лето о сексуальном скандале с подростками

Джаред Лето отверг обвинения в сексуальном насилии над подростками

Джаред Лето Джаред Лето Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press
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Лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето в интервью TMZ опроверг обвинения в сексуальном насилии над подростками. Он назвал заявления пострадавших ложными.

Я никогда в своей жизни никого не подвергал сексуальному насилию. Эти обвинения — абсолютно и категорически ложные, — подчеркнул Лето.

Ранее четыре женщины обвинили лидера группы Thirty Seconds to Mars в сексуальном насилии. Они сделали заявление в документальном фильме «Джаред Лето: Темная тайна Голливуда». По словам одной из потерпевших, артист изнасиловал ее в ванной комнате мотеля, когда ей было 17 лет.

До этого жертва американского финансиста Джеффри Эпштейна из России рассказала, что он маниакально следил за внешностью своих «ассистенток» и заставлял их делать ненужные, уродующие операции. Саму россиянку он принудил к удалению татуировки с живота, которая ему не понравилась.

Также в США спустя 21 год был задержан бывший анестезиолог Рональд Фишер, осужденный за изнасилование. Медика, который входил в список самых разыскиваемых преступников Америки, обнаружили на яхте, где он проживал, используя фальшивые документы и пособия по уклонению от правосудия.

США
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