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20 июля 2026 в 18:45

Поддубный назвал цели для российских ударов на Украине

Поддубный призвал наносить удары по объектам сторонников Киева

Евгений Поддубный Евгений Поддубный Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
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Военные объекты и логистическая инфраструктура сил, поддерживающих Киев, должны находиться под ударами российской армии, заявил военный корреспондент ИС «Вести» Евгений Поддубный. Он прокомментировал уничтожение российскими войсками логистического центра Amtel Properties под Киевом, среди инвесторов которого, как отмечалось, фигурировал фонд Джорджа Сороса. По словам Поддубного, для ВС РФ важное значение имеют военная логистика ВСУ, а также перевозки товаров двойного назначения.

Соросовские структуры являлись инвесторами в этой компании. В этом смысле это не первостепенное значение, конечно, имеет для армии России, но имеет значение для экономики нашего противника, поэтому, собственно говоря, те деструктивные силы, которые имеют собственный капитал на территории, которые контролируют киевский режим, конечно, должны быть под ударом, безусловно, — отметил он.

Ранее Поддубный заявил, что предстоящее сражение за Славянско-Краматорскую агломерацию станет главным этапом боевых действий за Донбасс. По его словам, освобождение Константиновки не сделает дальнейшее продвижение российских войск проще.

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