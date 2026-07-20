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20 июля 2026 в 10:20

Поддубный раскрыл, где состоится ключевая битва за Донбасс

Поддубный: сражения в Славянске и Краматорске станут главной битвой за Донбасс

Евгений Поддубный Евгений Поддубный Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Предстоящее сражение за Славянско-Краматорскую агломерацию станет главной битвой за Донбасс, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его мнению, о котором информирует ТАСС, освобождение Константиновки не облегчит дальнейшее продвижение российских военных.

Константиновка — это ворота к Славянско-Краматорской агломерации, а битва за Славянско-Краматорскую агломерацию — это главная битва за Донбасс, даже не за север Донбасса, а вообще за Донбасс. Освобождение Константиновки не облегчит дальнейшее продвижение, просто потому что дальше будет тяжелее, противник будет делать все возможное, чтобы как можно дольше сохранять физическое присутствие в Донбассе, — сказал Поддубный.

Он добавил, что ВСУ продолжит в большом количестве применять беспилотные системы с искусственным интеллектом. По его словам, основной упор будет делаться на атаки по логистике ВС РФ.

Ранее Поддубный заявил, что массированный удар ВС РФ по украинским военным предприятиям и портам в Киеве и Одессе может вызвать сбои в производстве оружия. Удары затронули производство, хранение и транспортировку ресурсов, подчеркнул он.

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