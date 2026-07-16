Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 13:52

Политолог раскрыл, что ждет Федорова на Украине после отставки

Политолог Павлив: государственная карьера Федорова на Украине только начинается

Михаил Федоров Михаил Федоров Фото: IMAGO/Mike Schmidt/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Государственная карьера Михаила Федорова, которого президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности министра обороны, на самом деле только начинается, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Михаил Павлив. Он отметил, что отставка чиновника не приведет к уголовному преследованию по коррупционным статьям.

Никаких уголовных дел против Федорова из-за подозрений в коррупции не будет. Сейчас протесты из-за отставки и заявления в украинских и западных медиа инспирированы старшими партнерами экс-министра обороны: зятем бывшего президента Украины Леонида Кучмы — Виктором Пинчуком и партнером [американского бизнесмена Джорджа] Сороса в Киеве — Томашем Фиалой. Он их ставленник. Фиала и Пинчук продвигали Федорова. Борьба за оборонные контракты — это как раз была их история. Экс-министру обороны ничего не угрожает. Никто не отдаст его на съедение. Тем более антикоррупционные органы из той же компании и подчиняются тем же людям, которые за ним стоят. Так что нет, ничего такого не будет. А по факту, то что мы сейчас наблюдаем, это старт политической карьеры Федорова, — пояснил Павлив.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что частая смена военно-политического руководства Украины не окажет серьезного влияния на обороноспособность страны и не приведет к значительным потрясениям внутри европейского государства. По его словам, все ключевые решения на самом деле принимаются не украинскими чиновниками, а внешними силами.

Европа
Украина
Михаил Федоров
Джордж Сорос
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Продавец облил перцовкой покупателя из-за очереди
Аллергикам дали советы, как пережить летнее цветение трав
Новый Майдан на Украине: причины отставки Федорова, что значит для России
Разбившая автомобили топором россиянка наблюдается у психиатра
«Небольшое снижение»: Хуснуллин доложил Путину о темпах ввода жилья в РФ
В Перми во время ливня дерево придавило прохожую
«Очередное напоминание»: в ГД ответили на удаление МАКСа из Google Play
Диетолог перечислила самые ценные летние ягоды
Двое россиян пострадали в результате атаки ВСУ на один регион
Подростка обвинили в подготовке атаки на две мечети
Сервисы VK работают в обычном режиме
Спасшему военных РФ жителю Константиновки помогли найти брата
Путин раскрыл объем ежегодных вложений россиян в жилье
Путин назвал самый надежный инструмент поддержки семей с детьми
«Радио Судного дня» вышло в эфир со вторым за день загадочным посланием
«Вовремя и нужного качества»: Путин обозначил требования по сдаче жилья
Экс-премьер Украины назвал Корецкого подконтрольным Западу
Число жертв ДТП с грузовиком в Подмосковье выросло
В российском регионе водитель подорвался на сброшенной с дрона мине
Еще одно российское приложение исчезло из Google Play
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.