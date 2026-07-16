Политолог раскрыл, что ждет Федорова на Украине после отставки

Государственная карьера Михаила Федорова, которого президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности министра обороны, на самом деле только начинается, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Михаил Павлив. Он отметил, что отставка чиновника не приведет к уголовному преследованию по коррупционным статьям.

Никаких уголовных дел против Федорова из-за подозрений в коррупции не будет. Сейчас протесты из-за отставки и заявления в украинских и западных медиа инспирированы старшими партнерами экс-министра обороны: зятем бывшего президента Украины Леонида Кучмы — Виктором Пинчуком и партнером [американского бизнесмена Джорджа] Сороса в Киеве — Томашем Фиалой. Он их ставленник. Фиала и Пинчук продвигали Федорова. Борьба за оборонные контракты — это как раз была их история. Экс-министру обороны ничего не угрожает. Никто не отдаст его на съедение. Тем более антикоррупционные органы из той же компании и подчиняются тем же людям, которые за ним стоят. Так что нет, ничего такого не будет. А по факту, то что мы сейчас наблюдаем, это старт политической карьеры Федорова, — пояснил Павлив.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что частая смена военно-политического руководства Украины не окажет серьезного влияния на обороноспособность страны и не приведет к значительным потрясениям внутри европейского государства. По его словам, все ключевые решения на самом деле принимаются не украинскими чиновниками, а внешними силами.